Режим ЧС введен в обстрелянном украинскими военными районе Брянской области

Режим чрезвычайной ситуации введен в обстрелянном Вооруженными силами Украины районе Брянской области.

Губернатор заявил, что в больнице Белгородской области находятся двое раненых украинских детей.

США не меняют взгляд на политику открытых дверей НАТО из-за предупреждений РФ, отметили в Госдепе.

