Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога – Лавров

Россия ни от кого не отгораживается и не уходит в самоизоляцию. При этом именно Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также рассказал, как приходится доносить позицию страны в сложившихся условиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.