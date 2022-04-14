На Украине были открыты гумкоридоры на четырех направлениях – МО РФ

В Минобороны РФ рассказали, что на Украине 14 апреля были открыты гуманитарные коридоры на четырех направлениях.

Посол заявил, что РФ обеспечит возвращение на родину эвакуированных из Мариуполя болгарских моряков.

США поддерживают регулярные контакты с РФ на уровне посольств, сообщили в Госдепе.

