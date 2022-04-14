Российские военные за сутки эвакуировали более 14,6 тыс украинцев

Российские военные за сутки эвакуировали более 14,6 тысячи украинцев в Россию.

Михаил Мизинцев заявил, что неонацисты держат в заложниках 6 224 иностранцев из девяти стран.

Энтони Блинкен отметил, что интересам США отвечает недопущение прямого военного столкновения с Россией.