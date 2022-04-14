Минобороны РФ обвинило ученых из США в опытах над психбольными в Харькове

Американские ученые в Харькове проводили опасные опыты над психически больными пациентами. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Установлено, что с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в городе Мерефа проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 города Харькова", – сказал Кириллов.

По его словам, участников экспериментов отбирали с учетом возраста, национальности и состояния иммунитета. Информация об опытах в базу данных медучреждения не вносилась, а с его сотрудников взяли подписки о неразглашении.

Кириллов уточнил, что с января 2022 года опыты были приостановлены, а оборудование вывезено на запад Украины, однако факт их проведения подтверждают несколько источников.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе специальной операции, проводимой Россией. Российские военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.