В МИД заявили, что Россия не намерена вступать в санкционную войну с Западом

Россия не намерена вступать в санкционную войну с Западом, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Он отметил, что Россия будет принимать ответные меры на ограничения, а в некоторых сферах они уже последовали.

В столице разработали систему поддержки производителей лекарств. Она обеспечит бесперебойную работу, заявил Сергей Собянин.

Вооруженные силы Украины обстреляли брянский поселок с вертолетов, нанесли не менее шести авиаударов, заявили в Следственном комитете РФ.