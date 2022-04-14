Россия заявила о новых данных по биолабораториям на Украине

Специальная военная операция РФ помогла получить дополнительную информацию о военно-биологической деятельности США на территории Украины, подтверждаются многочисленные нарушения Конвенции о запрещении биологического оружия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он отметил, что США наращивают свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира, пользуясь пробелами в международном законодательстве и отсутствием четкого механизма проверки.

По словам Кириллова, РФ постоянно предпринимает усилия по созданию механизма проверки соблюдения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, однако эти инициативы России последовательно блокируются коллективным Западом во главе с США с 2001 года.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе специальной операции, проводимой Россией. Российские военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.