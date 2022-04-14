В МО РФ заявили об уничтожении 12 военных объектов Украины высокоточным оружием

Вооруженные силы РФ в за минувшую ночь уничтожили 12 объектов противника в ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь – два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск, на аэродроме Днепр уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", – сказал он.

Оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 48 военных объектов Украины.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.