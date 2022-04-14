Лавров заявил, что Россия будет полагаться на отечественные информационные платформы

Россия продолжит использовать западные информационные платформы, но будет полагаться на отечественные. Об этом сообщил Сергей Лавров.

В Троицком и Новомосковском округах Москвы в этом году благоустроят парки и общественные пространства, рассказал Сергей Собянин.

Тоннель под МКАД на юге в рамках Московского скоростного диаметра построен на 45%. Об этом заявила мэрия.