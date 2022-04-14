РФ укрепит границы в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО – Медведев

Россия усилит границы в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил Дмитрий Медведев.

Сергей Собянин утвердил программу по временной работе и переобучению для работников под риском увольнения.

В Москве станцию метро "Сокольники" БКЛ готовятся соединить с вестибюлем одноименной станции красной линии. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

