Встреча президента Франции закончилась скандалом с избирателями

Скандалом закончилась встреча французского президента Эммануэля Макрона с избирателями. Прямо в разгар митинга некий мужчина решил высказать главе государства все, что о нем думает.

Президентская охрана ничего не смогла с этим поделать. А Макрон в ответ лишь поблагодарил своего критика.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

