США выделят Украине новый пакет военной помощи

США отправит на Украину еще 200 бронетранспортеров, несколько десятков военных вертолетов, артиллерийские орудия и боеприпасы. В Пентагоне рассказали, что на новый пакет военной помощи потратят 800 миллионов долларов.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова назвала это попытками затягивания военного конфликта. Также она прокомментировала ситуацию с захватом польскими властями здания в Варшаве, которое принадлежит российской дипломатической миссии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

