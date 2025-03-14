Минобороны РФ сообщило об освобождении города Суджа и населенных пунктов Меловой и Подол

Минобороны России сообщило об освобождении города Суджа в Курской области. Также под контроль взяты населенные пункты Меловой и Подол. В этих районах продолжается эвакуация местных жителей.

По данным ведомства, во время боевых действий значительная часть города пострадала. Российские военные продолжают уничтожать укрепленные позиции противника, а также наносят удары по складам и опорным пунктам ВСУ.

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