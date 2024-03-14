На электронных выборах в Москве предусмотрели работу в нештатных ситуациях

В Мосгоризбиркоме сообщили, что при подготовке к выборам были проработаны все возможные сценарии нештатных ситуаций, включая временную приостановку работы системы электронного голосования.

Как отметил заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут, в случае, если электронное голосование будет приостановлено, избирателям выдадут бумажные бюллетени. Каждый москвич сможет воспользоваться конституционным правом отдать свой голос на предстоящих выборах.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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