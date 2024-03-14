Москва подготовилась к нештатным ситуациям в ДЭГ на выборах президента – МГИК

Москва готова к проведению президентских выборов, а также к возникновению возможных нештатных ситуаций. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.

В этом году проголосовать в течение трех дней можно будет как на участке, так и онлайн со своего смартфона, или воспользовавшись специальным терминалом.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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