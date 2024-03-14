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14 марта, 14:15

Политика

На онлайн-голосовании в Москве предусмотрели режим электронной очереди

На онлайн-голосовании в Москве предусмотрели режим электронной очереди

Почти 10 млн человек смогут проголосовать с помощью сервиса "Мобильный избиратель"

В Москве объявили о готовности к проведению президентских выборов

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Система электронной очереди будет работать на онлайн-голосовании в Москве. Она позволит обеспечить стабильную работу инфраструктуры ДЭГ и портала mos.ru Об этом заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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