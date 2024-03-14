В Москве объявили о готовности к проведению президентских выборов

На первом брифинге в Центральной избирательной комиссии сообщили о готовности избирательной системы к выборам. Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, с начала года на сайт Центризбиркома обрушилось 12 миллионов хакерских атак.

В этом году проголосовать на избирательных участках можно при помощи электронных терминалов. Для этого необходимо отсканировать паспорт, и поставить галочку напротив фамилии выбранного кандидата.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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