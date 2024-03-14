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14 марта, 12:15

Политика

Церемония разделения ключа электронного голосования в Москве пройдет 14 марта

Церемония разделения ключа электронного голосования в Москве пройдет 14 марта

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В четверг, 14 марта, в Центризбиркоме пройдет церемония разделения ключей расшифрования для дистанционного голосования. Эта процедура гарантирует, что никто не сможет узнать результаты до момента соединения всех ключей.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн. Это можно будет сделать при помощи смартфона или терминала электронного голосования на избирательном участке.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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