14 марта, 11:15Политика
Ключи расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта
В четверг, 14 марта, в Центризбиркоме разделят специальные ключи расшифровки для дистанционного электронного голосования. Эта процедура гарантирует, что никто не сможет узнать результаты выборов до момента соединения всех ключей.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.