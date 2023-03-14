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14 марта, 21:15

Политика

Путин сказал, что на "Северных потоках" могли еще остаться взрывные устройства

Путин сказал, что на "Северных потоках" могли еще остаться взрывные устройства

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Владимир Путин сказал, что на "Северных потоках" могли еще остаться взрывные устройства.

По словам президента РФ, при обследовании акватории недалеко от мест подрыва обнаружен предмет, который похож на антенну. Россия предложила Дании провести совместное расследование или создать международную группу экспертов. Однако ответа не получила.

Путин отметил, что России сложно заниматься своим расследованием, когда ее не пускают на место. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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