Новости часа: российские ПВО за сутки перехватили 23 снаряда HIMARS, "Смерч" и "Ураган"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские средства ПВО за сутки сбили 23 снаряда HIMARS, "Смерч" и "Ураган", а также 17 беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В Москве осужденных по делу об избиении мужчины в метро приговорили к срокам от 8,5 до 12 лет. Об этом заявили в Измайловском суде.

Производитель шин Nokian Tyres продаст свой бизнес в России "Татнефти". Об этом заявили в компании.