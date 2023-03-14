Российские военные поразили подразделения ВСУ на купянском направлении 14 марта

Российские военные поразили подразделения ВСУ на купянском направлении. Для этого военные РФ применили авиацию и артиллерию. Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна противотанковая пушка МТ-12.

Активные боевые действия идут на краснолиманском, донецком и херсонском направлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.