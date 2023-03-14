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Политика

Российские военные поразили подразделения ВСУ на купянском направлении 14 марта

Российские военные поразили подразделения ВСУ на купянском направлении 14 марта

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Российские военные поразили подразделения ВСУ на купянском направлении. Для этого военные РФ применили авиацию и артиллерию. Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна противотанковая пушка МТ-12.

Активные боевые действия идут на краснолиманском, донецком и херсонском направлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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