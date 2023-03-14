Новости часа: Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Министр обороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Два дома по программе реновации заселяют в Даниловском районе, еще один передадут в конце марта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ветер с порывами до 17 метров в секунду возможен в Москве до конца дня 14 марта. Об этом заявил комплекс городского хозяйства.