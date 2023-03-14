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Политика

Новости часа: Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

Новости часа: Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

Шойгу поручил КТРВ удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Министр обороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Два дома по программе реновации заселяют в Даниловском районе, еще один передадут в конце марта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ветер с порывами до 17 метров в секунду возможен в Москве до конца дня 14 марта. Об этом заявил комплекс городского хозяйства.

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