Шойгу поручил КТРВ удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" перешла с опытного на серийное производство по отдельным новейшим образцам вооружения. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Министр побывал на предприятии и проинспектировал выполнение гособоронзаказа.

Кроме того, Шойгу дал ряд важных поручений. В частности он призвал увеличить объемы производства высокоточных средств поражения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.