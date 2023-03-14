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Политика

Шойгу поручил КТРВ удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

Шойгу поручил КТРВ удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

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Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" перешла с опытного на серийное производство по отдельным новейшим образцам вооружения. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Министр побывал на предприятии и проинспектировал выполнение гособоронзаказа.

Кроме того, Шойгу дал ряд важных поручений. В частности он призвал увеличить объемы производства высокоточных средств поражения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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