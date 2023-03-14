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Шойгу показали новейшие высокоточные образцы вооружения

Шойгу показали новейшие высокоточные образцы вооружения

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Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с новейшими серийными высокоточными образцами вооружения, запущенными в серийное производство, в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в Московской области.

Глава Минобороны поручил удвоить объемы выпуска высокоточных средств поражения и отметил, что у предприятия есть необходимые резервы для этого – высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. По словам министра, это задача сложная, но выполнимая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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