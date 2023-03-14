В Киево-Печерской лавре провели очередную проверку

Минкульт Украины решил провести проверку священных реликвий в Киево-Печерской лавре. Под предлогом заботы о сохранности экспонатов монахов канонической УПЦ обязали покинуть здания до 29 марта, однако 13 марта в монастырь явилась очередная комиссия с проверкой.

Ранее говорилось, что СБУ организовало проверки на объектах канонической УПЦ в Черкасской, Волынской областях и части Херсонской области. Мероприятия, в частности, проводили в Успенском соборе Херсона, управлении Уманско-Звенигородской епархии Умани, Каневском Успенском соборе Черкасской области.

Что дальше будет с Лаврой и ее уникальными святынями? Почему монахи отказываются переезжать? И кто может их защитить? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.