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Политика

Более 400 солдат и офицеров потеряли ВСУ за сутки в зоне спецоперации

Более 400 солдат и офицеров потеряли ВСУ за сутки в зоне спецоперации

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Российская армия за сутки сбила 12 снарядов HIMARS

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Более 400 солдат и офицеров потеряла украинская армия в зоне проведения СВО за сутки. Уничтожены десятки единиц военной техники, а также артиллерийских систем, в числе которых самоходные установки "Гвоздика" и "Акация", гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.

Российская ПВО перехватила 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а еще сбила в воздухе противорадиолокационную ракету HARM.
Кроме того, уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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