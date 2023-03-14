Более 400 солдат и офицеров потеряли ВСУ за сутки в зоне спецоперации

Более 400 солдат и офицеров потеряла украинская армия в зоне проведения СВО за сутки. Уничтожены десятки единиц военной техники, а также артиллерийских систем, в числе которых самоходные установки "Гвоздика" и "Акация", гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.

Российская ПВО перехватила 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а еще сбила в воздухе противорадиолокационную ракету HARM.

Кроме того, уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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