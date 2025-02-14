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14 февраля, 07:45

Политика

Российские военные отразили атаки ВСУ и ликвидировали пункты управления БПЛА

Российские военные отразили атаки ВСУ и ликвидировали пункты управления БПЛА

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Группировка войск "Восток" за сутки уничтожила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ. В Курской области расчеты реактивных систем "Град" сорвали попытку украинской пехоты закрепиться в лесном массиве. За сутки противник потерял более 270 человек, два танка и две боевые машины пехоты.

В ЛНР артиллерия успешно поразила минометную батарею и живую силу ВСУ. По данным экспертов, давление российских войск вынуждает противника оставлять позиции, а продвижение в районе Двуречной и Новомлынска может открыть возможности для наступления на северные окраины Купянска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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