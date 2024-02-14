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14 февраля, 14:45

Политика

В Москве стартовало обучение наблюдателей к выборам президента России

В Москве стартовало обучение наблюдателей к выборам президента России

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В Москве в преддверии президентских выборов стартовало обучение наблюдателей от Общественной палаты столицы. Занятия организовали в двух форматах: очном и дистанционном.

Курс ведут преподаватели московских вузов. Они расскажут об основах избирательного законодательства, а также разберут ситуации, которые могут возникнуть на участках в день голосования.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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