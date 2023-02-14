Новости часа: Пушилин сообщил об ожесточенных боях в районе Марьинки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что тяжелые бои идут на западе Марьинки, у российских военных есть перспективы выхода на новые позиции.

Госдума приняла законы о пенсиях и соцобеспечении в новых регионах РФ. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Вторую очередь комплекса по ремонту и эксплуатации поездов метро откроют в Братееве в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.