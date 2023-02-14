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Политика

Новости часа: Пушилин сообщил об ожесточенных боях в районе Марьинки

Новости часа: Пушилин сообщил об ожесточенных боях в районе Марьинки

Новости часа: Эрдоган сообщил о спасении 8 тыс человек из-под завалов в Турции

Минобороны РФ показало совместную работу операторов дронов и экипажей самоходной техники

Десятый пакет антироссийских санкций может затронуть еще четыре отечественных банка

Спецслужбы США стали вербовать террористов для заброски в Россию и страны СНГ

Минобороны РФ показало работу армейской авиации в зоне проведения СВО

Поселок Красная Гора перешел под контроль российской армии в ДНР

Новости часа: в АКОРТ сообщили об отсутствии проблем в поставках фруктов из Турции

Красная Гора перешла под контроль ВС РФ – Минобороны

Новости часа: МОК рекомендовал коалиции стран не поддерживать недопуск РФ к ОИ-2024

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что тяжелые бои идут на западе Марьинки, у российских военных есть перспективы выхода на новые позиции.

Госдума приняла законы о пенсиях и соцобеспечении в новых регионах РФ. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Вторую очередь комплекса по ремонту и эксплуатации поездов метро откроют в Братееве в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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