Российские беспилотники "Орлан-10" помогают артиллеристам наносить точные удары по противнику в зоне СВО. Минобороны РФ показало совместную работу операторов дронов и экипажей самоходной техники.

Сначала "Орланы" летят глубоко в тыл противнику в поисках целей. Получив от беспилотников координаты, российские самоходные артиллерийские установки "Акация" выезжают на огневые позиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.