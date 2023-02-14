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Политика

Минобороны РФ показало совместную работу операторов дронов и экипажей самоходной техники

Минобороны РФ показало совместную работу операторов дронов и экипажей самоходной техники

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Российские беспилотники "Орлан-10" помогают артиллеристам наносить точные удары по противнику в зоне СВО. Минобороны РФ показало совместную работу операторов дронов и экипажей самоходной техники.

Сначала "Орланы" летят глубоко в тыл противнику в поисках целей. Получив от беспилотников координаты, российские самоходные артиллерийские установки "Акация" выезжают на огневые позиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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