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Политика

Десятый пакет антироссийских санкций может затронуть еще четыре отечественных банка

Десятый пакет антироссийских санкций может затронуть еще четыре отечественных банка

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Десятый пакет антироссийских санкций может затронуть еще четыре отечественных банка. По версии западных изданий, в новом санкционном списке находятся около 130 российских организаций. Послы Евросоюза собираются обсуждать новые ограничения 15 февраля.

Какие отрасли затронут эти ограничения? Чья экономика пострадает от них больше? И остался ли потенциал для одиннадцатого пакета санкций? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
политиказа рубежомвидеоИван ПашковИван Князев
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