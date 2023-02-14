Десятый пакет антироссийских санкций может затронуть еще четыре отечественных банка. По версии западных изданий, в новом санкционном списке находятся около 130 российских организаций. Послы Евросоюза собираются обсуждать новые ограничения 15 февраля.

Какие отрасли затронут эти ограничения? Чья экономика пострадает от них больше? И остался ли потенциал для одиннадцатого пакета санкций? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.