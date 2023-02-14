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Политика

Спецслужбы США стали вербовать террористов для заброски в Россию и страны СНГ

Спецслужбы США стали вербовать террористов для заброски в Россию и страны СНГ

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Спецслужбы США стали вербовать боевиков для заброски в Россию и страны СНГ. О подготовке террористов на американской базе рассказали в Службе внешней разведки. По данным ведомства, для этих целей были отобраны террористы джихадистских группировок, все они принимали участие в боевых действиях на Ближнем Востоке.

Кого еще набирают в ряды диверсантов, какие задачи перед ними поставят и чего хотят добиться в Вашингтоне? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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