14 января, 16:30Политика
Жители Гренландии высказались о возможном присоединении к США
Журналисты газеты The Hill опубликовали результаты опроса, который проводился во время визита Дональда Трампа – младшего в Гренландию. В нем у респондентов спрашивали, что они думают о возможной покупке автономной территории Дании Штатами.
Против такого варианта развития событий высказались 37,5% опрошенных, 57% одобрили вхождение Гренландии в состав США, еще чуть больше 5% затруднились ответить. Однако в опросе приняли участие менее 1% местного населения.
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