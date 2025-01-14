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14 января, 16:30

Политика

Жители Гренландии высказались о возможном присоединении к США

Жители Гренландии высказались о возможном присоединении к США

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Журналисты газеты The Hill опубликовали результаты опроса, который проводился во время визита Дональда Трампа – младшего в Гренландию. В нем у респондентов спрашивали, что они думают о возможной покупке автономной территории Дании Штатами.

Против такого варианта развития событий высказались 37,5% опрошенных, 57% одобрили вхождение Гренландии в состав США, еще чуть больше 5% затруднились ответить. Однако в опросе приняли участие менее 1% местного населения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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