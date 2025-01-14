В конгресс США внесли закон о переговорах о приобретении Гренландии

В конгресс США внесли законопроект, который позволит новоизбранному президенту Дональду Трампу начать переговоры о покупке Гренландии. Ранее Трамп заявил, что этот остров должен стать частью Америки, чтобы укрепить национальную безопасность.

На острове уже провели опрос: около 57% респондентов поддержали вхождение в состав США. Однако стоит отметить, что участие в исследовании приняли менее 1% жителей Гренландии.

Эксперты отмечают, что интерес США к Гренландии связан с ее богатыми природными ресурсами, включая редкоземельные металлы, нефть и газ. Америка готова щедро платить за эту сделку, обещая дотации и финансовую поддержку.

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