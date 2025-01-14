Новости мира: конгресс США подготовил законопроект о покупке Гренландии

Конгресс США рассматривает возможность покупки Гренландии. Инициатива предполагает переговоры с Данией после вступления Дональда Трампа в должность президента. Соавторами проекта стали 10 конгрессменов. Если сделка состоится, Трамп должен будет оперативно подготовить необходимую документацию.

На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился на глубине 30 километров под водой у острова Кюсю. В нескольких районах было объявлено предупреждение о возможном цунами, но волны не превышали 20 сантиметров. Пострадавших не зафиксировано.

В Алжире выпал снег. В городе Сетиф, находящемся на высоте 1 100 метров над уровнем моря, осадки привели к блокировке дорог. Местные жители активно публикуют кадры заснеженных улиц, что стало редкостью для региона с жарким климатом.

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