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Новости

Новости

14 января, 08:00

Политика

Новости мира: конгресс США подготовил законопроект о покупке Гренландии

Новости мира: конгресс США подготовил законопроект о покупке Гренландии

Группировка войск "Центр" зачистила от противника населенный пункт Песчаное в ДНР

В Госдуме предложили регулировать деятельность целителей и знахарей

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Российская армия охватывает с запада и востока Красноармейскую агломерацию в ДНР

Телефонный разговор Трампа с Путиным может состояться в ближайшие дни или недели

Конгресс США рассматривает возможность покупки Гренландии. Инициатива предполагает переговоры с Данией после вступления Дональда Трампа в должность президента. Соавторами проекта стали 10 конгрессменов. Если сделка состоится, Трамп должен будет оперативно подготовить необходимую документацию.

На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился на глубине 30 километров под водой у острова Кюсю. В нескольких районах было объявлено предупреждение о возможном цунами, но волны не превышали 20 сантиметров. Пострадавших не зафиксировано.

В Алжире выпал снег. В городе Сетиф, находящемся на высоте 1 100 метров над уровнем моря, осадки привели к блокировке дорог. Местные жители активно публикуют кадры заснеженных улиц, что стало редкостью для региона с жарким климатом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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