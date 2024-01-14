Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 12:35

Политика

Генпродюсер "Матч ТВ" Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Генпродюсер "Матч ТВ" Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Хоккеист Александр Гуськов поддержал решение президента участвовать в выборах

Писатель Сергей Лукьяненко поддержал решение президента участвовать в выборах

Посольство РФ прокомментировало передачу рижского "Дома Москвы" в собственность Латвии

Надежда Бабкина поддержала решение Владимира Путина о выдвижении для участия в выборах

Тина Канделаки поддержала решение президента выдвигаться на выборах в марте 2024 года

Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

Владислав Третьяк поддержал решение Путина выдвинуться на выборы

Третьяк поддержал выдвижение Путина на выборы президента

Ресторатор Караулова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Александр Тащин поддержал решение о выдвижении Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году. Об этом в воскресенье, 14 января, он сообщил журналистам Агентства "Москва".

В столице работают порядка 50 пунктов сбора подписей в поддержку Владимира Путина. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕлизавета Якушевавыборы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика