Генпродюсер "Матч ТВ" Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Александр Тащин поддержал решение о выдвижении Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году. Об этом в воскресенье, 14 января, он сообщил журналистам Агентства "Москва".

В столице работают порядка 50 пунктов сбора подписей в поддержку Владимира Путина. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.