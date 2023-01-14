ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области

Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области. Кроме того, штурмовые отряды и подразделения ВДВ ликвидировали 10 единиц техники противника.

На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.