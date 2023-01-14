Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Политика

ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области

ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области

Министр обороны ФРГ Ламбрехт намерена уйти в отставку – СМИ

Взятие Соледара имеет важное значение – Минобороны РФ

ВС РФ получат новое вооружение

Франция передаст Украине два легких танка AMX

США грозит дефолт из-за государственного долга

В Минобороны РФ раскрыли подробности освобождения Соледара

ВС РФ эвакуировали из Соледара более 100 гражданских

Мирный план Зеленского не имеет отношения к реальности – Небензя

Глава минобороны Германии подала в отставку – СМИ

Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области. Кроме того, штурмовые отряды и подразделения ВДВ ликвидировали 10 единиц техники противника.

На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика