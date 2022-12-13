Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР от войск ВСУ

Вооруженные силы Украины не прекращают обстреливать Донецк даже в условиях плохой видимости. По словам врио главы республики Дениса Пушилина, более половины территории ДНР удалось освободить.

Всего с начала специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожены 343 самолета противника, 183 вертолета, 2 655 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7 087 танков и других боевых бронированных машин, а также 7 582 единицы специальной военной автомобильной техники.

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