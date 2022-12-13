13 декабря, 16:30Политика
ВС РФ помешали контратаке трех штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении
Российские войска на краснолиманском направлении помешали контратаке трех штурмовых групп ВСУ из районов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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