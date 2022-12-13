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Новости

13 декабря, 16:30

Политика

ВС РФ помешали контратаке трех штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ помешали контратаке трех штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении

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Российские войска на краснолиманском направлении помешали контратаке трех штурмовых групп ВСУ из районов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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