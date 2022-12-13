ВС РФ помешали контратаке трех штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска на краснолиманском направлении помешали контратаке трех штурмовых групп ВСУ из районов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



