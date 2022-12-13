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Политика

Более половины территории ДНР освобождено от украинских военных – Пушилин

Более половины территории ДНР освобождено от украинских военных – Пушилин

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что более половины территории ДНР освобождено от украинских военных. По его словам, столь высокой интенсивности обстрелов Донецка ранее никогда не фиксировали.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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