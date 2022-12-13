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Политика

Минобороны РФ показало работу самоходной установки "Акация"

Минобороны РФ показало работу самоходной установки "Акация"

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Российские артиллеристы нанесли удар по пехоте ВСУ в Харьковской области из самоходной установки "Акация". О скоплении живой силы противника сообщила разведка, после чего военные РФ открыли огонь.

Как прокомментировали в Минобороны, с помощью "Акаций" наносят удары по укреплениям противника, минометным позициям, колоннам военной техники. Большое внимание военные уделяют маскировке артустановок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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