Минобороны РФ показало работу самоходной установки "Акация"

Российские артиллеристы нанесли удар по пехоте ВСУ в Харьковской области из самоходной установки "Акация". О скоплении живой силы противника сообщила разведка, после чего военные РФ открыли огонь.

Как прокомментировали в Минобороны, с помощью "Акаций" наносят удары по укреплениям противника, минометным позициям, колоннам военной техники. Большое внимание военные уделяют маскировке артустановок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.