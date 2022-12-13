США сообщили о переговорах по освобождению Пола Уилана – американского шпиона, который отбывает срок в России. Консультации на высшем уровне пройдут на этой неделе, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Его брифинг транслировался в соцсетях.

По словам Салливана, переговоры об обмене могут разрешиться позитивно, если Белый дом сможет предложить России правильную формулу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.