Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Политика

США сообщили о переговорах по освобождению Пола Уилана

США сообщили о переговорах по освобождению Пола Уилана

Виктор Бут вступил в ряды ЛДПР

Новости часа: Россия будет помогать Белграду отстаивать свои интересы в отношении Косова

Новости часа: ответ РФ на потолок цен на нефть будет представлен в ближайшие дни – Песков

Минобороны РФ рассказало о действиях военных на донецком направлении

Песков сообщил, что большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

Новости часа: уголовное дело завели по факту крупного пожара в строительном ТЦ в Балашихе

ВС РФ нанесли артиллерийский удар по огневым позициям ВСУ

Боррель заявил, что ЕС истощил свои запасы из-за оружия для Украины

Минобороны РФ показало работу самоходной гаубицы "Малка"

США сообщили о переговорах по освобождению Пола Уилана – американского шпиона, который отбывает срок в России. Консультации на высшем уровне пройдут на этой неделе, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Его брифинг транслировался в соцсетях.

По словам Салливана, переговоры об обмене могут разрешиться позитивно, если Белый дом сможет предложить России правильную формулу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика