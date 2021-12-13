Сокуров заявил о готовности поговорить с Путиным за чашкой чая

Режиссер Александр Сокуров хотел бы снова встретиться с Владимиром Путиным, но уже за чашкой чая. После острой дискуссии кинорежиссер заявил, что его слова о Северном Кавказе неправильно поняли.

Во время встречи Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет входить в состав России. С данной позицией президент не согласился, отметив, что в России никто не хочет сепаратизма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.