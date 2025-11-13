13 ноября, 11:15Общество
Каждый многоквартирный дом должен создать чат в MAX до конца 2025 года
Каждый многоквартирный дом в России до конца 2025 года обязан создать официальные чаты в мессенджере MAX. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
В чаты необходимо перенести информацию из других программ и закрепить их статус как официальных каналов коммуникации.
Задача была поставлена президентом и правительством в рамках использования MAX в сфере ЖКХ. Новая мера затронет почти миллион многоквартирных домов по всей стране.
