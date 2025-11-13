Каждый многоквартирный дом должен создать чат в MAX до конца 2025 года

Каждый многоквартирный дом в России до конца 2025 года обязан создать официальные чаты в мессенджере MAX. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

В чаты необходимо перенести информацию из других программ и закрепить их статус как официальных каналов коммуникации.

Задача была поставлена президентом и правительством в рамках использования MAX в сфере ЖКХ. Новая мера затронет почти миллион многоквартирных домов по всей стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.