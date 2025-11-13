Госдума приняла в первом чтении закон об одном штрафе по ОСАГО в сутки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий штрафы за отсутствие полиса ОСАГО. Согласно новым правилам, водителей будут штрафовать по камерам не более одного раза в сутки вместо текущей практики многократных взысканий с каждого устройства фиксации.

Размер штрафа сохранится: 800 рублей за первое нарушение и от 3 до 5 тысяч – за повторное. Норма может вступить в силу с 1 сентября следующего года, если законопроект успешно пройдет второе и третье чтения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.