В Белом доме раскрыли содержание программы ядерных испытаний США

Белый дом раскрыл содержание программы ядерных испытаний США. Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что меры будут направлены на проверку безопасности оружия и тестирование средств доставки.

По его словам, Соединенные Штаты должны гарантировать работоспособность и безопасность этих систем. Рубио также упомянул "давнюю обеспокоенность" Вашингтона темпами развития ядерной программы Пекина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.