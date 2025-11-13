Форма поиска по сайту

13 ноября, 07:30

В Белом доме раскрыли содержание программы ядерных испытаний США

В Белом доме раскрыли содержание программы ядерных испытаний США

Москва и Астана приблизились к подписанию соглашения о строительстве АЭС в Казахстане

"Мослекторий": Василий Останин-Головня – о Катаре

Российская армия взяла под контроль Новоуспеновское и часть Купянска в ходе СВО

Новости мира: названы причины крушения турецкого самолета в Грузии

В Госдуме предложили предоставлять бесплатное жилье по факту рождения

Ставки по "Семейной ипотеке" предложили привязать к числу детей в России

Новости мира: массовые беспорядки разгорелись в Калифорнийском университете

ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях в зоне СВО

В Госдуме начали готовить закон о дифференцированных ставках по "Семейной ипотеке"

Белый дом раскрыл содержание программы ядерных испытаний США. Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что меры будут направлены на проверку безопасности оружия и тестирование средств доставки.

По его словам, Соединенные Штаты должны гарантировать работоспособность и безопасность этих систем. Рубио также упомянул "давнюю обеспокоенность" Вашингтона темпами развития ядерной программы Пекина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

