Избранный президент США Дональд Трамп объявил о плановых назначениях в будущую администрацию. Например, министерство обороны возглавит ветеран и ведущий Fox News Пит Хегсет, а миллиардер Илон Маск возглавит новый департамент эффективности государственного управления в правительстве США.

Генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин объяснил, что новая администрация начнет работу только после инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января. Мухин также выразил опасения, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис и действующий президент Джо Байден могут принять меры, которые помешают Трампу выполнить его предвыборные обещания.

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