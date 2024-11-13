Новости мира: Трамп объявил о назначении Маска главой нового ведомства в США

Избранный президент США Дональд Трамп берет к себе на работу бизнесмена Илона Маска. Он и другой предприниматель Вивек Рамасвами возглавят ведомство по повышению эффективности государственного управления. Трамп заявил, что они должны будут избавлять администрацию президента от правительственной бюрократии. Маск уже заверил, что все свои отчеты будет публиковать онлайн.

В секторе Газа многие жители не получили продовольственную помощь в октябре. Там происходит настоящая гуманитарная катастрофа. На улицах лежат тела погибших, в больницах не хватает крови для переливания, а вынужденные переселенцы с приближением зимы спят на земле.

В Пакистане автобус с гостями свадебной церемонии упал в реку. Утонули 22 человека. Невеста, которая также находилась в автобусе, получила травмы, но выжила. Она сейчас находится в больнице.