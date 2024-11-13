Госдума ввела штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри в России, включая интернет, СМИ, кино и рекламу. За нарушение предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей. Теперь владельцы сайтов обязаны самостоятельно удалять контент, связанный с отказом от деторождения, иначе их ресурсы могут быть заблокированы Роскомнадзором.

Кроме того, депутаты запретили усыновлять российских детей-сирот гражданам стран, где допускается смена пола.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон вызывает широкий общественный резонанс и критику, особенно из-за рубежа, где пытаются остановить развитие России. Он подчеркнул, что без детей у страны нет будущего, и пропаганда отказа от деторождения может привести к снижению рождаемости.

Согласно принятой поправке, пропаганда монашества, соблюдение обета безбрачия и связанным с ними отказом от деторождения не считается административным правонарушением.

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