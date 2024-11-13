Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 07:30

Политика

Госдума ввела штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

Госдума ввела штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

Зеленский предложил Трампу доступ к природным ресурсам Украины – СМИ

Трамп заявил о намерении реформировать систему образования в США

В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем

Дональд Трамп намерен кардинально перестроить систему образования в США

Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри

Новости мира: российский истребитель Су-57 покорил зрителей на авиасалоне в Китае

Дональд Трамп хочет закрыть министерство образования США

Новости мира: массовые протесты проходят в Абхазии

ВС РФ взяли под контроль село Колесниковка в Харьковской области

Госдума приняла законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри в России, включая интернет, СМИ, кино и рекламу. За нарушение предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей. Теперь владельцы сайтов обязаны самостоятельно удалять контент, связанный с отказом от деторождения, иначе их ресурсы могут быть заблокированы Роскомнадзором.

Кроме того, депутаты запретили усыновлять российских детей-сирот гражданам стран, где допускается смена пола.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон вызывает широкий общественный резонанс и критику, особенно из-за рубежа, где пытаются остановить развитие России. Он подчеркнул, что без детей у страны нет будущего, и пропаганда отказа от деторождения может привести к снижению рождаемости.

Согласно принятой поправке, пропаганда монашества, соблюдение обета безбрачия и связанным с ними отказом от деторождения не считается административным правонарушением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика